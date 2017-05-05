На Запоріжжі прокуратура вимагає повернути державі землі вартістю 7 млн грн
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 травня. УНН. Мелітопольська місцева прокуратура пред’явила позов в інтересах Кирилівської селищної ради до приватного підприємства про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки, розташованої на узбережжі Азовського моря площею 2,5 га вартістю 6,8 млн грн. Про це повідомили у прокуратурі Запорізької області, передає УНН.
“Встановлено, що у 2008 році між Кирилівською селищною радою та вказаним підприємством укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,5 га, розташованої на узбережжі Азовського моря”, — йдеться у повідомленні.
Разом з тим, всупереч умовам укладеного договору підприємство майже рік не сплачувало орендну плату за землю, у зв’язку з чим виникла заборгованість за користування землею у сумі понад 150 тис. грн.
Нагадаємо, наприкінці квітня Закарпатський окружний адміністративний суд визнав правомірною вимогу прокуратури щодо невідкладного оформлення права постійного користування Чопським прикордонним загоном Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України землями прикордонної смуги площею 7 900 гектарів.