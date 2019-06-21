В Запорожской области избили и ограбили полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Запорожье избили и ограбили полицейских. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В городе Васильевка Запорожской области между двумя полицейскими и группой из 5 неизвестных возник конфликт по личным причинам. В результате конфликта возникла драка. Полицейских со следами побоев были госпитализированы в хирургическое отделение местной больницы.
Также они были ограблены: пропали мобильные телефоны, деньги, служебные удостоверения и паспорта.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Как сообщал УНН, в Киевской области мужчину избили и украли у него телевизор.
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