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7 марта, 06:35 • 101441 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130299 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140274 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127888 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128983 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130884 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В Запорожской области подполковник налоговой милиции попался на взятке в 300 тысяч гривен

В Запорожской области подполковник налоговой милиции попался на взятке в 300 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 12691 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Старшего оперуполномоченного главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области разоблачили в получении взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что подполковник налоговой милиции требовал у предпринимателя триста тысяч гривен за не открытие уголовного производства по факту выявленных при проверке нарушений финансового законодательства.

Для передачи неправомерной выгоды налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого жителя Мелитополя.

Сотрудники СБУ задокументировали передачу через посредника первой части "транша" в сумме 4 000 долларов США и 26 000 гривен. После этого правоохранители задержали налоговика в одном из кафе Мелитополя.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Киеве двух прокуроров разоблачили на взятке в 5000 долларов.

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