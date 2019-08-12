В Запорожской области подполковник налоговой милиции попался на взятке в 300 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Старшего оперуполномоченного главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области разоблачили в получении взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники установили, что подполковник налоговой милиции требовал у предпринимателя триста тысяч гривен за не открытие уголовного производства по факту выявленных при проверке нарушений финансового законодательства.
Для передачи неправомерной выгоды налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого жителя Мелитополя.
Сотрудники СБУ задокументировали передачу через посредника первой части "транша" в сумме 4 000 долларов США и 26 000 гривен. После этого правоохранители задержали налоговика в одном из кафе Мелитополя.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Киеве двух прокуроров разоблачили на взятке в 5000 долларов.