На Запоріжжі підполковник податкової міліції попався на хабарі в 300 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Старшого оперуповноваженого головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області викрили на отриманні хабара. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники встановили, що підполковник податкової міліції вимагав у підприємця триста тисяч гривень за не відкриття кримінального провадження за фактом виявлених при перевірці порушень фінансового законодавства.
Для передачі неправомірної вигоди податківець залучив як посередника свого знайомого мешканця Мелітополя.
Співробітники СБУ задокументували передачу через посередника першої частини "траншу" в сумі 4 тисячі американських доларів та 26 тисяч гривень. Після цього правоохоронці затримали податківця в одній з кавʼярень Мелітополя.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у Києві двох прокурорів викрили на хабарі в 5 тисяч доларів.