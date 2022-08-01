На Запорожье оккупанты обстреляли три села и Орехов с Гуляйполем

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Юрковка, Таврийское, Преображенка", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

Поступило еще 8 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом указание, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Запорожском направлении идет перегруппировка вражеских войск.