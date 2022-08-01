На Запоріжжі окупанти обстріляли три села та Оріхів з Гуляйполем
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські загарбники за минулу добу обстріляли у Запорізькій області райони трьох сіл та двох міст, повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Юрківка, Таврійське, Преображенка", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
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Надійшло ще 8 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
При цьому вказанр, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Запорізькому напрямку йде перегрупування ворожих військ.