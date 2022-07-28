На Запорожье оккупанты обстреляли два села

Цитата

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменское, Юрковка", - сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Поступило 1 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

При этом указано, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Дополнение

Российские оккупанты перебрасывают тяжелую технику в Херсонскую область через территорию захваченных районов Запорожской области.