Готуються до контрнаступу ЗСУ: у бік Херсона поїхали три колони ворожої техніки – Федоров

Деталі

За словами Федорова, місцеві жителі повідомляють про рух російської військової техніки в районі Мелітополя та в самому місті. Відомо про те, що протягом минулої доби в бік Херсону проїхало кілька десятків ворожої техніки.

"Окупанти перекидають важку військову техніку з лінії фронту. Вчора через Мелітополь в бік Херсону проїхало три колони, перша з Токмака, Новофіліпівки та через Вознесенку, близько 20 одиниць танків, друга колона – через центральний проспект міста Мелітополь пройшла гусенична техніка (20 одиниць машин десанту), третя колона проходила через Новий Мелітополь (понад 30 одиниць техніки). Саме зі сторони Херсону ЗСУ готуються до контранаступу, тому окупанти намагаються захистити себе", - зазначив мер.

Також він повідомив, що наразі евакуація з тимчасово захоплених територій на підконтрольну територію України неможлива. Він заявив, що на блок-пості у Василівці понад 5000 людей та понад 1200 машин.

"Люди сплять на узбіччі в машинах більше семи діб, росіяни не випускають мешканців. Також підтвердився факт загибелі 5 людей, які стояли в черзі, щоб виїхати з окупації. Для того, щоб проїхати в магазин, необхідно залишити у рашистів свої всі документи- паспорт, водійські правила та інші. Людей тримають як "живий щит", - підкреслив Федоров.

Доповнення

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону. У ГУР зазначили, що окупанти планують використовувати потужності бетонного заводу для укріплення ліній оборони.

У Мелітопольському районі "прилетіло" по залізничному полотну, яке російські окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу.