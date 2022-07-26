Готовятся к контрнаступлению ВСУ: в сторону Херсона поехали три колонны вражеской техники – Федоров

Детали

По словам Федорова, местные жители сообщают о движении российской военной техники в районе Мелитополя и в самом городе. Известно о том, что за прошедшие сутки в сторону Херсона проехало несколько десятков вражеской техники.

"Оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику с линии фронта. Вчера через Мелитополь в сторону Херсона проехало три колонны, первая из Токмака, Новофилиповки и через Вознесенку, около 20 единиц танков, вторая колонна - через центральный проспект города Мелитополь прошла гусеничная техника (20 ), третья колонна проходила через Новый Мелитополь (более 30 единиц техники). Именно со стороны Херсона ВСУ готовятся к контрнаступлению, поэтому оккупанты пытаются защитить себя", - отметил мэр.

Также он сообщил, что эвакуация с временно захваченных территорий на подконтрольную территорию Украины невозможна. Он заявил, что на блокпосте в Васильевке более 5000 человек и более 1200 машин.

"Люди спят на обочине в машинах более семи суток, россияне не выпускают жильцов. Также подтвердился факт гибели 5 человек, стоявших в очереди, чтобы выехать из оккупации. Для того чтобы проехать в магазин, необходимо оставить у рашистов свои все документы-паспорт, водительские правила и другие. Людей держат как "живой щит", – подчеркнул Федоров.

Дополнение

Российские оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона. В ГУР отметили, что оккупанты планируют использовать мощности бетонного завода для укрепления линий обороны.

В Мелитопольском районе "прилетело" по железнодорожному полотну, которое российские оккупанты использовали для перевозки военной техники и личного состава.