У Василівці на ворожому блокпосту за тиждень померли п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Василівці Запорізької області на блокпосту через дії російських окупантів зібралася величезна черга на виїзд із захоплених територій. За тиждень у черзі померло 5 людей. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Він наголосив, що Василівка – єдиний пункт проїзду мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію.
"В черзі на російському блок-пості – понад 1200 авто. Виїхати намагаються 5000 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій. За тиждень там померло 5 людей", - зазначив Федоров.
Загарбники пропускають від 20 до 150 машин на день, але охочих виїхати значно більше, тож черга щодня зростає.
"Окупанти розгорнули корупційну схему: люди, які доплачують 1000 гривень, отримують шанс проїхати швидше. Разом з центральними органами влади ми звернулись до російської сторони з проханням організувати "зелений" коридор", - додав мер Мелітополя.
Нагадаємо
На трасі між Мелітополем та Бердянськом Запорізької області російська військова вантажівка переїхала легкову автівку – двоє дорослих та дитина загинули на місці.