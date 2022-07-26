У Василівці на ворожому блокпосту за тиждень померли п'ятеро людей

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Він наголосив, що Василівка – єдиний пункт проїзду мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію.

"В черзі на російському блок-пості – понад 1200 авто. Виїхати намагаються 5000 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій. За тиждень там померло 5 людей", - зазначив Федоров.

Загарбники пропускають від 20 до 150 машин на день, але охочих виїхати значно більше, тож черга щодня зростає.

"Окупанти розгорнули корупційну схему: люди, які доплачують 1000 гривень, отримують шанс проїхати швидше. Разом з центральними органами влади ми звернулись до російської сторони з проханням організувати "зелений" коридор", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо

На трасі між Мелітополем та Бердянськом Запорізької області російська військова вантажівка переїхала легкову автівку – двоє дорослих та дитина загинули на місці.