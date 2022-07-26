В Васильевке на вражеском блокпосту за неделю умерли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Васильевке Запорожской области на блокпосту из-за действий российских оккупантов собралась огромная очередь на выезд с захваченных территорий. За неделю в очереди умерло 5 человек. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Он подчеркнул, что Васильевка – единственный пункт проезда жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию.
"В очереди на российском блок-посте – более 1200 авто. Уехать пытаются 5000 тысяч жителей временно оккупированных территорий. За неделю там умерло 5 человек", - отметил Федоров.
Захватчики пропускают от 20 до 150 машин в день, но желающих уехать гораздо больше, поэтому очередь ежедневно растет.
"Оккупанты развернули коррупционную схему: люди, которые доплачивают 1000 гривен, получают шанс проехать быстрее. Вместе с центральными органами власти мы обратились к российской стороне с просьбой организовать "зеленый" коридор", - добавил мэр Мелитополя.
Напомним
На трассе между Мелитополем и Бердянском Запорожской области российский военный грузовик переехал легковой автомобиль – двое взрослых и ребенок погиб на месте.