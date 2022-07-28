На Запоріжжі окупанти обстріляли два села

Цитата

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Кам'янське, Юрківка", - повідомили в ОВА у Telegram.

Деталі

Надійшло 1 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому вказано, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Доповнення

Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини через територію захоплених районів Запорізької області.