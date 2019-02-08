В Запорожской области хакеры продавали конфиденциальные данные
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Запорожской области местные жители с помощью разработанного вредоносного программного обеспечения несанкционированно получали доступ к закрытым базам данных юридических и физических лиц и продавали их в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что местные жители с помощью разработанного вредоносного программного обеспечения несанкционированно получали доступ к закрытым базам данных юридических и физических лиц. Затем незаконно полученную конфиденциальную информацию участники группировки продавали на закрытых хакерских интернет-ресурсах. Стоимость данных зависела от их "ценности" и объемов и составляла от ста до тысячи американских долларов", - говорится в сообщении.
Было обнаружено, что злоумышленники маскировали вирусы под видом полезных файлов и распространяли их с помощью спам-рассылки и через размещение на открытых ресурсах для загрузки. После открытия файлов пользователи автоматически устанавливали вирусы на свои устройства.
Во время обысков обнаружено компьютерную технику с установленным программным обеспечением, предназначенным для создания и модификации компьютерных вирусов.
Открыто уголовное производство, компьютерное оборудование изъято и направлено на экспертизу. Продолжаются следственные действия.
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