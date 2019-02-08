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На Запоріжжі хакери продавали конфіденційні дані

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Запоріжжі місцеві мешканці за допомогою розробленого шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано отримували доступ до закритих баз даних юридичних та фізичних осіб і продавали їх в інтернеті. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що місцеві мешканці за допомогою розробленого шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано отримували доступ до закритих баз даних юридичних та фізичних осіб. Потім незаконно отриману конфіденційну інформацію учасники угруповання продавали на закритих хакерських інтернет-ресурсах. Вартість даних залежала від їх "цінності" та обсягів і становила від ста до тисячі американських доларів", - йдеться у повідомленні.

Було виявлено, що зловмисники маскували віруси під виглядом корисних файлів і розповсюджували їх за допомогою спам-розсилки та через розміщення на відкритих ресурсах для завантаження. Після відкриття файлів користувачі автоматично встановлювали віруси на свої пристрої.

Під час обшуків виявлено комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням, призначеним для створення та модифікації комп’ютерних вірусів.

Відкрито кримінального провадження, комп’ютерне обладнання вилучено та направлено на експертизу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, міщанський суд Москви визнав громадянина України винним у розкраданні понад 1 млрд рублів у банків за допомогою спеціальної програми  і засудив його до 13 років колонії суворого режиму.

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