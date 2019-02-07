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У РФ українця засудили до 13 років колонії за хакерство

У РФ українця засудили до 13 років колонії за хакерство

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міщанський суд Москви визнав громадянина України винним у розкраданні понад 1 млрд рублів у банків за допомогою спеціальної програми і засудив його до 13 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Призначити Лисенку покарання у вигляді 13 років колонії суворого режиму", - оголосила суддя.

За даними суду і слідства, група хакерів, лідером якої був громадянин України, з липня по листопад 2014 року спільно викрала кошти у комерційних банків. На думку звинувачення, гроші викрадали за допомогою спеціальної програми. Вона дозволяла знімати їх з рахунків клієнтів банків, а потім відновлювала баланс за рахунок коштів фінансових структур.

Звинувачення інкримінувало фігурантам завдання збитку ПАТ "Промсвязьбанк" в 39,5 млн рублів, ПАТ "Банк Уралсиб" - в 45 млн рублів, ПАТ "Банк Траст" - 106 млн рублів і ПАТ "Банк Зеніт" - 883,5 млн руб, пише видання.

Крім українця, на лаві підсудних перебувають 13 осіб. Залежно від ролі кожного вони обвинувачуються за ч. 1 і ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 і ч. 4 ст. 158 КК РФ - "Організація злочинного співтовариства і участь в ньому", "Шахрайство в сфері комп'ютерної інформації" і "Крадіжка", пише видання.

Нагадаємо, під Києвом затримали громадянина РФ, якого підозрюють у вбивстві.

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