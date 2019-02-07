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В РФ украинца приговорили к 13 годам колонии за хакерство

В РФ украинца приговорили к 13 годам колонии за хакерство

Киев  •  УНН

 • 7913 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Мещанский суд Москвы признал гражданина Украины виновным в хищении более 1 млрд рублей у банков с помощью специальной программы и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", - огласила судья.

По данным суда и следствия, группа хакеров, лидером которой был гражданин Украины, с июля по ноябрь 2014 года совместно похитила средства у коммерческих банков. По мнению обвинения, деньги похищали с помощью специальной программы. Она позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств финансовых структур.

Обвинение инкриминировало фигурантам нанесение ущерба ПАО "Промсвязьбанк" в 39,5 млн рублей, ПАО "Банк Уралсиб" - в 45 млн рублей, ПАО "Банк Траст" - 106 млн рублей и ПАО "Банк Зенит" - 883,5 млн рублей, пишет издание.

Кроме украинца, на скамье подсудимых находятся 13 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ - "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в сфере компьютерной информации" и "Кража", пишет издание.

Нагадаємо, под Киевом задержали гражданина РФ, которого подозревают в убийстве.

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