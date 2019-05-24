В Запорожской области мужчина подорвался на гранате
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Запорожской области мужчина по собственной неосторожности подорвался на гранате. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
"Мужчина сообщил, что в лесополосе по улице Олимпийской находится труп другого мужчины. Полиция установила личность умершего 1974 года. Предварительно установлено, что он по собственной неосторожности подорвал себя гранатой", - отметили в полиции.
На данный момент открыто уголовное производство по признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
Напомним, в Донецкой области пенсионер подорвал себя на гранате.