В Запорожской области мужчина подорвался на гранате

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 17853 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119558 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110844 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137226 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144540 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130082 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130161 просмотра

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В Запорожской области мужчина подорвался на гранате

В Запорожской области мужчина подорвался на гранате

Киев  •  УНН

 • 14180 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Запорожской области мужчина по собственной неосторожности подорвался на гранате. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

"Мужчина сообщил, что в лесополосе по улице Олимпийской находится труп другого мужчины. Полиция установила личность умершего 1974 года. Предварительно установлено, что он по собственной неосторожности подорвал себя гранатой", - отметили в полиции.

На данный момент открыто уголовное производство по признакам статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Напомним, в Донецкой области пенсионер подорвал себя на гранате.

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