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На Запоріжжі чоловік підірвався на гранаті

На Запоріжжі чоловік підірвався на гранаті

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. На Запоріжжі чоловік з власної необережності підірвався на гранаті. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

"Чоловік повідомив, що у лісосмузі по вулиці Олімпійській знаходиться труп іншого чоловіка. Поліція встановила особу померлого 1974 року народження. Попередньо встановлено, що він з власної необережності підірвав себе гранатою", - зазначили у поліції.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Донеччині пенсіонер підірвав себе на гранаті

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