В Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских, приехавших на его вызов

"Полицейский утро. В городе Пологи на Запорожье в полицию поступает анонимный звонок. По адресу полицейских встречает мужчина, машет, чтобы подходили и бросает в них гранату", - рассказал председатель Нацполиции.

По его словам, правоохранители Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но все же задержали преступника.

Как сообщал УНН, около недели назад в Днепропетровской области, вблизи г. Вольногорск, при проверке полицейскими документов подозрительного автомобиля, мужчина бросил в них гранату.





Полицейский утро. В г.. Роды в Запорожье в полицию поступает анонимный звонок. По адресу полицейских встречает человек, машет, чтобы подходили и бросает в них гранату. Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника! pic.twitter.com/QBxhwgPaG7