На Запоріжжі чоловік кинув гранату у поліцейських, що приїхали на його виклик
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Запоріжжі чоловік кинув гранату у поліцейських, що приїхали за місцем виклику. Правоохоронці залишились живі і навіть змогли затримати зловмисника. Про це у Twitter написав голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.
“Поліцейський ранок. У місті Пологи на Запоріжжі до поліції надходить анонімний дзвінок. За адресою поліцейських зустрічає чоловік, махає, щоб підходили і кидає в них гранату”, — розповів голова Нацполіції.
За його словами, правоохоронці Едуард Лук’яненко та Кирил Міхов отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг, але все ж затримали злочинця.
Як повідомляв УНН, близько тижня тому на Дніпропетровщині, поблизу м. Вільногірськ, під час перевірки поліцейськими документів підозрілого автомобіля, чоловік кинув у них гранату.
Поліцейський ранок. У м. Пологи на Запоріжжі до поліції надходить анонімний дзвінок. За адресою поліцейських зустрічає чоловік, махає, щоб підходили і кидає в них гранату. Едуард Лук’яненко та Кирил Міхов отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг, але затримали злочинця! pic.twitter.com/QBxhwgPaG7— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 26 марта 2019 г.