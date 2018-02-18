На Запорожье браконьеры наловили рыбы на 100 тыс грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Запорожской области пограничники задержали трех браконьеров, которые выловили рыбы на сумму около 100 тыс грн. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера во время патрулирования контролируемых пограничных районов на побережье Азовского моря недалеко от населенного пункта Строгановка пограничники Бердянского отряда обнаружили трех граждан Украины на маломерной лодке, которые запрещенными орудиями выловили 150 рыбин пиленгаса, бычков и камбалы, чем нанесли ущерб государству на сумму около 100 тыс грн" , - говорится в сообщении.
Рыбу и орудия лова пограничники установленным порядком передали представителям Азовского рыбоохранного патруля, а по факту незаконного вылова водных биоресурсов направили сообщение об обнаружении уголовного преступления по ч.1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киевский рыбоохранный патруль Государственного агентства рыбного хозяйства Украины "приняли на работу" кота.