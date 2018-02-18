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На Запоріжжі браконьєри наловили риби на 100 тис грн

На Запоріжжі браконьєри наловили риби на 100 тис грн

Київ • УНН

 • 11026 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Запорізькій області прикордонники затримали трьох браконьєрів, які виловили риби на суму близько 100 тис грн. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Учора під час патрулювання контрольованих прикордонних районів на узбережжі Азовського моря неподалік населеного пункту Строганівка прикордонники Бердянського загону виявили трьох громадян України на маломірному човні, які забороненими знаряддями виловили 150 рибин пеленгасу, бичків та камбали, чим завдали збитків державі на суму близька 100 тис грн”, — йдеться у повідомленні.

Рибу та знаряддя лову прикордонники встановленим порядком передали представникам Азовського рибоохоронного патруля, а за фактом незаконного вилову водних біоресурсів направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Київський рибоохоронний патруль Державного агентства рибного господарства України “прийняли на роботу” кота.

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