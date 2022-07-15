В Запорожской области ВСУ сбили два вражеских самолета Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степовое Запорожской области украинские военные из ПЗРК сбили два вражеских самолета Су-25. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
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"Минус два вражеских самолета – вот свежий результат работы наших бойцов из Центра спецопераций "А" СБУ и военных Вооруженных сил Украины. На днях в районе населенных пунктов Орехов и Степовое враг пытался атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Но наши ребята действовали на опережение – метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен", – говорится в сообщении.
Также в недавнем достижении спецназовцев – уничтожение четырех единиц БМП, одного БТР, склада боекомплекта и позиций противника.
Напомним
Количество дезертиров среди российских оккупантов в Запорожской области растет в геометрической прогрессии, для их поиска направили фсб рф.