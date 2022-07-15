На Запоріжжі ЗСУ збили два ворожі літаки Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове Запорізької області українські військові з ПЗРК збили два ворожі літаки Су-25. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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"Мінус два ворожих літаки – ось свіжий результат роботи наших бійців із Центру спецоперацій "А" СБУ та військових Збройних сил України. Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – уражено", – ідеться у повідомленні.
Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника.
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