На железнодорожном вокзале Харькова усилят меры безопасности

Детали

С завтрашнего дня на вокзале заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя («рамка»), 2 рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы.

Попасть на вокзал Харькова будет возможно только через центральный вход, отправка поездов будет осуществляться с первой платформы.

Цитата

“Просим пассажиров обратить внимание на эти изменения и прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа”, – призвали в ведомстве.

Дополнение

В результате утреннего вражеского удара по Харькову, где под обстрел попала Салтовка, ранены уже пять человек.