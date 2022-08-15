На железнодорожном вокзале Харькова усилят меры безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Укрзализныця с завтрашнего дня усилит меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Телеграмм.
Детали
С завтрашнего дня на вокзале заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя («рамка»), 2 рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы.
Попасть на вокзал Харькова будет возможно только через центральный вход, отправка поездов будет осуществляться с первой платформы.
Цитата
“Просим пассажиров обратить внимание на эти изменения и прибывать на вокзал минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа”, – призвали в ведомстве.
Дополнение
В результате утреннего вражеского удара по Харькову, где под обстрел попала Салтовка, ранены уже пять человек.