На залізничному вокзалі Харкова посилять заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Укрзалізниця відзавтра посилить заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Укрзалізниці у Телеграм.
Деталі
Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі («рамка»), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори.
Потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи.
Цитата
“Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу”, – закликали у відомстві.
Доповнення
У результаті ранкового ворожого удару по Харкову, де під обстріл потрапила Салтівка, поранено вже п'ятьох людей.