На западе Японии 14 тыс. человек получили указание эвакуироваться из-за ливней
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. По меньшей мере 14 тыс. жителей западной части Японии получили указание эвакуироваться в связи с угрозой оползней и разлива рек за сильных ливней. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующее распоряжение получили около 12 тыс. жителей префектуры Вакаяма и 2 тыс. жителей префектуры Осака.
По данным национального метеорологического управления Японии, за сутки в ряде районов страны может выпасть от 100 до 200 мм осадков.
Напомним
Накануне стало известно, что в секторе Газа находится около 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться в Украину. Эвакуацию планируется провести до 21 мая включительно.