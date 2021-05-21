На западе Японии 14 тыс. человек получили указание эвакуироваться из-за ливней

Детали

Отмечается, что соответствующее распоряжение получили около 12 тыс. жителей префектуры Вакаяма и 2 тыс. жителей префектуры Осака.

По данным национального метеорологического управления Японии, за сутки в ряде районов страны может выпасть от 100 до 200 мм осадков.

Напомним

Накануне стало известно, что в секторе Газа находится около 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться в Украину. Эвакуацию планируется провести до 21 мая включительно.