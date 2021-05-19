Українців планують евакуювати з Сектору Гази протягом 48 годин - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В Секторі Газа перебуває близько 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися в Україну. Евакуацію планують провести протягом 48 годин. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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“В Секторі Газа наразі перебуває орієнтовно 1600 українців... З 1600 громадян України, 127 вже виявили бажання повернутися на батьківщину, бути евакуйованими. Але не лише громадяни України звернулися, але й громадяни Молдови, Білорусі та двох країн членів ЄС. Посольство України в Ізраїлі вже склало списки тих хто зацікавлений в евакуації. Ми вже домовилися з владою Ізраїля та Палестинською Автономією про зелений коридор для евакуації”, — сказав Кулеба.
За його словами, евакуація буде здійснена через Єгипет.
“Наразі на виконання доручення Президента ухвалено рішення про здійснення такої евакуації у найкоротші терміни зі шляхом вивезення наших громадян з території Сектору Гази на територію Єгипту та організації відповідного рейсу за рахунок коштів резервного фонду бюджету України. Якщо не станеться жодних форс-мажорних подій у зв’язку із загостренням конфлікту, то за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться”, — розповів міністр.
Контекст
По Ізраїлю за ніч випустили 50 ракет з сектора Газа.
Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.
Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.
У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.
Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких — діти. Ще 1442 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.