Украинцев планируют эвакуировать из Сектора Газы в течение 48 часов - МИД

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“В секторе Газа сейчас находится ориентировочно 1600 украинцев... С 1600 граждан Украины, 127 уже изъявили желание вернуться на родину, быть эвакуированными. Но не только граждане Украины обратились, но и граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС. Посольство Украины в Израиле уже составило списки тех, кто заинтересован в эвакуации. Мы уже договорились с властями Израиля и Палестинской Автономией о зеленом коридоре для эвакуации ”, - сказал Кулеба.

По его словам, эвакуация будет осуществлена через Египет.

“Сейчас по поручению Президента принято решение об осуществлении эвакуации в кратчайшие сроки с вывозом наших граждан с территории Сектора Газы на территорию Египта и организации соответствующего рейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины. Если не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств в связи с обострением конфликта, то по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация произойдет”, — рассказал министр.

Контекст

По Израиля за ночь выпустили 50 ракет из сектора Газа.



Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.

Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых — дети. Еще 1442 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.