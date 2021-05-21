На заході Японії 14 тис. людей отримали вказівку евакуюватися через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Щонайменше 14 тис. жителів західної частини Японії отримали вказівку евакуюватися в зв'язку з загрозою зсувів і розливу річок через сильні зливи. Про це в п'ятницю повідомив телеканал NHK, передає УНН.
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Відзначається, що відповідне розпорядження отримали близько 12 тис. жителів префектури Вакаяма і 2 тис. жителів префектури Осака.
За даними національного метеорологічного управління Японії, за добу в ряді районів країни може випасти від 100 до 200 мм опадів.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що в Секторі Газа перебуває близько 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися в Україну. Евакуацію планують провести до 21 травня включно.