На заході Японії 14 тис. людей отримали вказівку евакуюватися через зливи

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Відзначається, що відповідне розпорядження отримали близько 12 тис. жителів префектури Вакаяма і 2 тис. жителів префектури Осака.

За даними національного метеорологічного управління Японії, за добу в ряді районів країни може випасти від 100 до 200 мм опадів.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що в Секторі Газа перебуває близько 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися в Україну. Евакуацію планують провести до 21 травня включно.