На западе Украины объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На Закарпатье и Прикарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайший час и до конца суток 4 июня на Закарпатье и Прикартатти грозы, значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Напомним, на этих выходных, 8-9 июня, в Украине продолжит идти дождь, возможны грозы. Воздух прогреется до 32 градусов тепла.
Как сообщал УНН, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.