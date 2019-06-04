На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

"В ближайший час и до конца суток 4 июня на Закарпатье и Прикартатти грозы, значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Напомним, на этих выходных, 8-9 июня, в Украине продолжит идти дождь, возможны грозы. Воздух прогреется до 32 градусов тепла.

Как сообщал УНН, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.