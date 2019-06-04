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На заході України оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 4 червня. УНН. На Закарпатті та Прикарпатті оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину і до кінця доби 4 червня на Закарпатті та Прикартатті грози, значні дощі, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

Нагадаємо, на цих вихідних, 8-9 червня, в Україні продовжить дощити, можливі грози. Повітря прогріється до 32 градусів тепла.

Як повідомляв УНН, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.

Українські Національні Новини

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