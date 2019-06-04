На заході України оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На Закарпатті та Прикарпатті оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину і до кінця доби 4 червня на Закарпатті та Прикартатті грози, значні дощі, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, на цих вихідних, 8-9 червня, в Україні продовжить дощити, можливі грози. Повітря прогріється до 32 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.