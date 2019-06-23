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На западе Украины на водоемах ожидается подъем уровня воды

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. В воскресенье на реках бассейнов Прута и Серета ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз УкрГидрометцентр.

На западе Украины на водоемах ожидается подъем уровня воды

В местах выпадения ливневых дождей возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков.

В течение 23-24 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) Ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 22 июня. При ливневых дождях 23 июня возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, в Винницкой и Житомирской из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов.

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