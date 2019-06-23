На заході Україні на водоймах очікується підйом рівня води
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У неділю на річках басейнів Прута та Сірету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прогноз УкрГідрометцентр.
В місцях випадіння зливових дощів можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв.
Впродовж 23-24 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями на 08:00 22 червня. При зливових дощах 23 червня можливе формування значного мiсцевого стоку.
Нагадаємо, на Вінниччині і Житомирщині через негоду знеструмлено 65 населених пунктів.