На Западе попросили Раду снять с рассмотрения все законопроекты о незаконном обогащении

"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо - сегодня поступил: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, в том числе президентский", - отметил нардеп.



Напомним, украинское правительство должно как можно быстрее отреагировать на отмену Конституционным судом Украины статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом во время брифинга во вторник сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



Почти 30 народных депутатов почти из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел о незаконном обогащении, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом.