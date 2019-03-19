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На Западе попросили Раду снять с рассмотрения все законопроекты о незаконном обогащении

Киев • УНН

 • 9369 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Посол США, миссия Международного валютного фонда и глава представительства Евросоюза в Украине обратились в комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности с просьбой отложить рассмотрение всех 13 зарегистрированных законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, поскольку все эти инициативы несовершенны. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

На Западе попросили Раду снять с рассмотрения все законопроекты о незаконном обогащении

"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо - сегодня поступил: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, в том числе президентский", - отметил нардеп.

Напомним, украинское правительство должно как можно быстрее отреагировать на отмену Конституционным судом Украины статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом во время брифинга во вторник сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Почти 30 народных депутатов почти из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел о незаконном обогащении, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом.

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