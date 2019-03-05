Рішення щодо статті про незаконне збагачення має бути знайдено якнайшвидше — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Український уряд має якнайшвидше відреагувати на скасування Конституційним судом України статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Про це під час брифінгу у вівторок сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Стосовно рішення КСУ — звичайно реакція має бути швидкою. Це цілком зрозуміло. Звичайно, ми маємо вирішити і як це буде відображено тепер в законодавстві, і звичайно маємо вирішити, щоб існуючі справи не були припинені і мали своє продовження”, — сказав Клімкін.
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За словами міністра, Західна спільнота не буде позбавляти український народ безвіз у або запроваджувати санкції.
“Рішення має бути знайдено якнайшвидше, тому що проблема не для безвізового режиму — проблема для нашого європейського шляху, для того, як ми йдемо до ЄС, до сталої європейської демократії — саме в цьому проблема", — наголосив він.
Нагадаємо, Європейський Союз не каратиме українців за рішення Конституційного суду щодо закону про корупційне збагачення.