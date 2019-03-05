Решение по статье о незаконном обогащении должно быть найдено как можно быстрее - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинское правительство должно как можно быстрее отреагировать на отмену Конституционным судом Украины статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом во время брифинга во вторник сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Что касается решения КСУ - конечно реакция должна быть быстрой. Это вполне понятно. Конечно, мы должны решить и как это будет отражено теперь в законодательстве, и конечно должны решить, чтобы существующие делу не были прекращены и имели свое продолжение", - сказал Климкин.
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По словам министра, западное сообщество не будет лишать украинский народ безвиза или вводить санкции.
"Решение должно быть найдено как можно быстрее, потому что проблема не для безвизового режима - проблема для нашего европейского пути, для того, как мы идем в ЕС, к постоянной европейской демократии - именно в этом проблема", - подчеркнул он.
Напомним, Европейский Союз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда по закону о коррупционном обогащения.