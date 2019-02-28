ЄС не буде карати Україну за рішення КСУ — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейський Союз не каратиме українців за рішення Конституційного суду щодо закону про корупційне збагачення. Про це на брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.
“Варто на цьому місці заспокоїтись, Європейський Союз не каратиме українців за згадане рішення Конституційного суду, адже саме для українських громадян в першу чергу важливо, щоб ми і далі безперешкодно просувались в напрямку європейських та євроатлантичних інститутів”, — сказала речниця.
За її словами, водночас, такі рішення означають, що Україні потрібно шукати шляхи виходу з цієї ситуації.
“Ми зі свого боку намагатимемось, як МЗС, робити все для того, щоб було знайдене оптимальне рішення для того, щоб інтереси українських громадян не постраждали. Ми всі усвідомлюємо, що на карту поставлено наш європейський шанс, ми можемо його впустити”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і доручив зареєструвати документ у Верховній Раді як невідкладний.
Нагадаємо, 26 лютого Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
Пізніше, КСУ опублікував рішення щодо статті про незаконне збагачення.
Крім того, в ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.
Раніше, у НАБУ розповіли, що буде з кримінальними провадженнями щодо незаконного збагачення.