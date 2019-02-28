ЄС не буде карати Україну за рішення КСУ — МЗС

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейський Союз не каратиме українців за рішення Конституційного суду щодо закону про корупційне збагачення. Про це на брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.