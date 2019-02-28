ЕС не будет наказывать Украину за решение КСУ - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейский Союз не будет наказывать украинцев за решение Конституционного суда по закону о коррупционном обогащении. Об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"Стоит на этом месте успокоиться, Европейский Союз не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда, ведь именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы и дальше беспрепятственно продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, в то же время такие решения означают, что Украине нужно искать пути выхода из этой ситуации.
"Мы со своей стороны постараемся, как МИД, делать все для того, чтобы было найдено оптимальное решение для того, чтобы интересы украинских граждан не пострадали. Мы все понимаем, что на карту поставлено наш европейский шанс, мы можем его упустить", - добавила она.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.
Напомним, 26 февраля Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Позже, КСУ опубликовал решение по статье о незаконном обогащении.
Кроме того, в ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.
Ранее, в НАБУ рассказали, что будет с уголовными производствами по незаконному обогащению.