На Заході попросили Раду зняти з розгляду всі законопроекти про незаконне збагачення

"Посол США, місія МВФ, посол Євросоюзу написали листа - сьогодні надійшов: вони просять відкласти розгляд усіх законопроектів, тому що вони недосконалі, зокрема і президентський", - зазначив нардеп.



Нагадаємо, український уряд має якнайшвидше відреагувати на скасування Конституційним судом України статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Про це під час брифінгу у вівторок сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.



Майже 30 народних депутатів майже з усіх фракцій мали стати фігурантами кримінальних справ щодо незаконного збагачення, але тепер це неможливо через скасування цієї статті Конституційним судом.