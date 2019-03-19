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На Заході попросили Раду зняти з розгляду всі законопроекти про незаконне збагачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Посол США, місія Міжнародного валютного фонду і голова представництва Євросоюзу в Україні звернулись до комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності із проханням відкласти розгляд усіх 13 зареєстрованих законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, оскільки всі ці ініціативи недосконалі. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент УНН.

На Заході попросили Раду зняти з розгляду всі законопроекти про незаконне збагачення

"Посол США, місія МВФ, посол Євросоюзу написали листа - сьогодні надійшов: вони просять відкласти розгляд усіх законопроектів, тому що вони недосконалі, зокрема і президентський", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, український уряд має якнайшвидше відреагувати на скасування Конституційним судом України статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Про це під час брифінгу у вівторок сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Майже 30 народних депутатів майже з усіх фракцій мали стати фігурантами кримінальних справ щодо незаконного збагачення, але тепер це неможливо через скасування цієї статті Конституційним судом.

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