На западе Ирана произошло масштабное ДТП: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В городе Сенендедж в провинции Курдистан на западе Ирана произошло ДТП с участием автоцистерны-нефтевоза и автобуса. В результате инцидента погибли как минимум 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщил шофер автобуса Чияко Керими, автоцистерна протаранила автобус, который стоял на остановке. В результате произошел сильный взрыв, возник пожар, погибли 15 из 17 пассажиров автобуса.
О раненых в результате ДТП информации нет.
В результате ДТП, произошедшего вечером 10 июля в Харькове погибли двое мотоциклистов.
Как сообщал УНН, в Киевской области в ДТП один человек погиб, 5 травмированы.