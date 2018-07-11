На западе Ирана произошло масштабное ДТП: есть жертвы

Как сообщил шофер автобуса Чияко Керими, автоцистерна протаранила автобус, который стоял на остановке. В результате произошел сильный взрыв, возник пожар, погибли 15 из 17 пассажиров автобуса.

О раненых в результате ДТП информации нет.



В результате ДТП, произошедшего вечером 10 июля в Харькове погибли двое мотоциклистов.



Как сообщал УНН, в Киевской области в ДТП один человек погиб, 5 травмированы.