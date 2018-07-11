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На заході Ірану сталася масштабна ДТП: є жертви

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У місті Сенендедж в провінції Курдистан на заході Ірану сталася ДТП за участю автоцистерни-нафтовозів і автобуса. В результаті інциденту загинули як мінімум 15 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Як повідомив шофер автобуса Чіякі Керімі, автоцистерна протаранила автобус, який стояв на зупинці. В результаті стався сильний вибух, виникла пожежа, загинули 15 з 17 пасажирів автобуса.

Про поранених в результаті ДТП інформації немає.

В результаті ДТП, що сталася увечері 10 липня в Харкові загинули двоє мотоциклістів.

Як повідомляв УНН, в Київській області в ДТП одна людина загинула, 5 травмовано.

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