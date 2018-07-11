На заході Ірану сталася масштабна ДТП: є жертви

Як повідомив шофер автобуса Чіякі Керімі, автоцистерна протаранила автобус, який стояв на зупинці. В результаті стався сильний вибух, виникла пожежа, загинули 15 з 17 пасажирів автобуса.

Про поранених в результаті ДТП інформації немає.



В результаті ДТП, що сталася увечері 10 липня в Харкові загинули двоє мотоциклістів.



Як повідомляв УНН, в Київській області в ДТП одна людина загинула, 5 травмовано.