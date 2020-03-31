На западных границах в пунктах пропуска стоят более 200 грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На автомобильных пограничных пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины ожидают 219 грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила "Новая таможня", передает УНН.
Так, очереди из грузовиков на автомобильных пунктах пропуска на въезд и выезд:
▪️ с Польшей: "Ягодин" (0/70), "Краковец" (0/30);
▪️ со Словакией: "Ужгород" (16/23);
▪️ с Венгрией: Тиса (60/0);
▪️ с Румынией: Дьяково: (20/0).
Ранее в УНН сообщалось, что реагируя на угрозы распространения заболевания COVID-19, различные государства временно меняют правила пересечения границы и вводят дополнительные карантинные ограничения. Изменения вводятся в том числе и на границах соседних с нашей стран.