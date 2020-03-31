На західних кордонах у пунктах пропуску стоять понад 200 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 219 вантажівок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.
Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд:
▪️ із Польщею: "Ягодин" (0/70) , "Краківець" (0/30);
▪️ із Словаччиною: "Ужгород" (16/23);
▪️ із Угорщиною: Тиса (60/0);
▪️ із Румунією: Дякове: (20/0).
Раніше в УНН повідомлялося, що реагуючи на загрози поширення захворювання на COVID-19, різні держави тимчасово змінюють правила перетинання кордону та вводять додаткові карантинні обмеження. Зміни вводяться зокрема і на кордонах сусідніх з нашою країн.