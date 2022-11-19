На запад штата Нью-Йорк обрушился мощный снежный шторм, есть погибшие

ukru
19:57 • 41415 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 70377 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 95496 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131180 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134069 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110904 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104807 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91257 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111124 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136411 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 97055 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 28660 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 42642 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 37755 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 26134 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230909 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261370 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199035 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204351 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 41387 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97249 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117533 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119988 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127427 просмотра
Актуальное
На запад штата Нью-Йорк обрушился мощный снежный шторм, есть погибшие

На запад штата Нью-Йорк обрушился мощный снежный шторм, есть погибшие

Киев • УНН

 • 431855 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сильный снежный шторм обрушился на запад штата Нью-Йорк. В районе города Баффало запрещен выезд частного транспорта, закрыты школы и вокзалы, отменены авиарейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Экстремальные снегопады "приведут к почти нулевой видимости, очень сложному или невозможному передвижению, повреждению инфраструктуры и могут парализовать наиболее пострадавшие общины", - сообщил Центр прогнозирования погоды.

По данным Национальной метеорологической службы, в двух местах выпало более 6 футов снега. В Орчард-Парке за последние 48 часов выпало 77,0 дюймов снега, а в Натурал-Бридж, восточнее Уотертауна, - 72,3 дюйма, что является историческим рекордом для этой местности.

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сообщил: когда снегопад усилился, двое жителей округа скончались от сердечных осложнений, связанных с работой с лопатами и попытками расчистить территорию.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и напоминаем всем, что этот снег очень тяжел и опасен", - сказал Полонкарц.

"Пожалуйста, продолжайте избегать уборки этого очень тяжелого, мокрого снега – и будьте осторожны и избегайте перенапряжения, если вы должны убирать сегодня", – добавил он.

Отмечается, что синоптики и чиновники бьют тревогу относительно угрожающего жизни характера этого снегопада, который является историческим даже для региона Буффало, где сильные снегопады являются нормой (на протяжении зимы).

Ожидается, что мощные снегопады будут продолжаться в течение выходных с небольшими периодами ослабления.

Территории северо-восточнее озера Онтарио – от центрального округа Джефферсон до северного округа Льюис – были засыпаны сильным снегом поздно вечером в пятницу, когда скорость снегопада достигала 3 дюймов в час, по данным метеорологической службы в Буффало. Места между Уотертауном и Гаррисвиллем также наблюдались сложные погодные условия.

Чрезвычайное состояние остается в силе, Дэн Ниверт-младший, комиссар по вопросам внутренней безопасности округа Эри, сказал, что не ожидает, что ограничения на поездки будут сняты в ближайшее время.

Напомним 

Ураган Nicole обрушился на атлантическое побережье американского штата Флорида, вызвав эвакуацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы