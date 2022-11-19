На запад штата Нью-Йорк обрушился мощный снежный шторм, есть погибшие

Детали

Экстремальные снегопады "приведут к почти нулевой видимости, очень сложному или невозможному передвижению, повреждению инфраструктуры и могут парализовать наиболее пострадавшие общины", - сообщил Центр прогнозирования погоды.

По данным Национальной метеорологической службы, в двух местах выпало более 6 футов снега. В Орчард-Парке за последние 48 часов выпало 77,0 дюймов снега, а в Натурал-Бридж, восточнее Уотертауна, - 72,3 дюйма, что является историческим рекордом для этой местности.

Исполнительный директор округа Эри Марк Полонкарц сообщил: когда снегопад усилился, двое жителей округа скончались от сердечных осложнений, связанных с работой с лопатами и попытками расчистить территорию.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и напоминаем всем, что этот снег очень тяжел и опасен", - сказал Полонкарц.

"Пожалуйста, продолжайте избегать уборки этого очень тяжелого, мокрого снега – и будьте осторожны и избегайте перенапряжения, если вы должны убирать сегодня", – добавил он.

Отмечается, что синоптики и чиновники бьют тревогу относительно угрожающего жизни характера этого снегопада, который является историческим даже для региона Буффало, где сильные снегопады являются нормой (на протяжении зимы).

Ожидается, что мощные снегопады будут продолжаться в течение выходных с небольшими периодами ослабления.

Территории северо-восточнее озера Онтарио – от центрального округа Джефферсон до северного округа Льюис – были засыпаны сильным снегом поздно вечером в пятницу, когда скорость снегопада достигала 3 дюймов в час, по данным метеорологической службы в Буффало. Места между Уотертауном и Гаррисвиллем также наблюдались сложные погодные условия.

Чрезвычайное состояние остается в силе, Дэн Ниверт-младший, комиссар по вопросам внутренней безопасности округа Эри, сказал, что не ожидает, что ограничения на поездки будут сняты в ближайшее время.

Напомним

Ураган Nicole обрушился на атлантическое побережье американского штата Флорида, вызвав эвакуацию.