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Ураган Nicole: Флорида оголосила надзвичайний стан

Ураган Nicole: Флорида оголосила надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 544371 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ураган Nicole обрушився на атлантичне узбережжя американського штату Флорида, викликавши евакуацію, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Nicole ураган 1-ї категорії, рідкісне явище наприкінці року, обрушився всього через кілька тижнів після того, як Флорида пережила ураган Ян, один із найсильніших штормів, що обрушилися на Сполучені Штати. Лише у Флориді кількість загиблих від Яна становить понад 100 людей.

"Nicole дме із максимальним вітром до 120 кілометрів на годину і вийшла на сушу вздовж східного узбережжя Флориди на південь від Веро-Біч", - йдеться у заяві Національного центру ураганів США (NHC).

За даними NHC, попередження про ураган діє на східному узбережжі Флориди від міста Бока-Ратон до кордону між округами Флаглер та Волусія.

За словами губернатора Рона ДеСантіса, в 45 з 67 округів штату введено надзвичайний стан, а в чотирьох округах діє наказ про обов'язкову евакуацію, згідно з даними Управління з надзвичайних ситуацій штату.

Шторм прямує до Космічного центру Кеннеді NASA, розташованого неподалік міста Орландо, вже порушивши плани із запуску найпотужнішої ракети агентства наступного тижня.

Місія Artemis 1 мала стартувати 14 листопада, але NASA заявило у вівторок, що її буде відкладено до 16 листопада.
Дата запуску резервної копії призначено на 19 листопада.

NASA заявило, що залишить гігантську 98-метрову ракету SLS на стартовому майданчику, де її було розміщено кількома днями раніше.

Деякі експерти висловили стурбованість тим, що ракета, вартість якої оцінюється в кілька мільярдів доларів, може бути пошкоджена уламками урагану, якщо вона залишиться незахищеною.

Після того як цього літа дві спроби запуску було зірвано через технічні проблеми, ракету довелося повернути в будівлю складання транспортних засобів, щоб захистити її від урагану Ян.

Безпілотна місія покликана наблизити Сполучені Штати на крок ближче до повернення астронавтів на Місяць через п'ять десятиліть після того, як люди востаннє зійшли на його поверхнею.

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