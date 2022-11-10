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Ураган Nicole: Флорида объявила чрезвычайное положение

Ураган Nicole: Флорида объявила чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 544369 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ураган Nicole обрушился на атлантическое побережье американского штата Флорида, вызвав эвакуацию, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Nicole ураган 1-й категории, редкое явление в конце года, обрушился всего через несколько недель после того, как Флорида пережила ураган Ян, один из сильнейших штормов, обрушившихся на Соединенные Штаты. Только во Флориде число погибших от Яна составляет более 100 человек.

"Nicole дует с максимальным ветром до 120 километров в час и вышла на сушу вдоль восточного побережья Флориды к югу от Веро-Бич", - говорится в заявлении Национального центра ураганов США (NHC).

По данным NHC, предупреждение об урагане действует на восточном побережье Флориды от города Бока-Ратон до границы между округами Флаглер и Волусия.

По словам губернатора Рона ДеСантиса, в 45 из 67 округов штата введено чрезвычайное положение, а в четырех округах действует приказ об обязательной эвакуации, согласно данным Управления по чрезвычайным ситуациям штата.

Шторм следует к Космическому центру Кеннеди NASA, расположенный неподалеку от города Орландо, уже нарушив планы по запуску мощнейшей ракеты агентства на следующей неделе.

Миссия Artemis 1 должна была стартовать 14 ноября, но NASA заявило во вторник, что она будет отложена до 16 ноября.
Дата запуска резервной копии назначена на 19 ноября.

NASA заявило, что покинет гигантскую 98-метровую ракету SLS на стартовой площадке, где она была размещена несколькими днями ранее.

Некоторые эксперты выразили обеспокоенность тем, что ракета, стоимость которой оценивается в несколько миллиардов долларов, может быть повреждена обломками урагана, если она останется незащищенной.

После того как этим летом две попытки запуска были сорваны из-за технических проблем, ракету пришлось вернуть в здание сборки транспортных средств, чтобы оградить ее от урагана Ян.

Беспилотная миссия призвана приблизить Соединенные Штаты на шаг ближе к возвращению астронавтов на Луну через пять десятилетий после того, как люди в последний раз взошли на ее поверхность.

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