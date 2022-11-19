На захід штату Нью-Йорк обрушився потужний сніговий шторм, є загиблі

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Екстремальні снігопади "призведуть до майже нульової видимості, дуже складного або неможливого пересування, пошкодження інфраструктури і можуть паралізувати найбільш постраждалі громади", - повідомив Центр прогнозування погоди.

За даними Національної метеорологічної служби, в двох місцях випало понад 6 футів снігу. В Орчард-Парку за останні 48 годин випало 77,0 дюймів снігу, а в Натурал-Брідж, на схід від Уотертауна, - 72,3 дюйми, що є історичним рекордом для цієї місцевості.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц повідомив: коли снігопад посилився, двоє жителів округу померли від серцевих ускладнень, пов'язаних з роботою з лопатами і спробами розчистити територію.

"Ми висловлюємо наші найглибші співчуття і нагадуємо всім, що цей сніг дуже важкий і небезпечний", - сказав Полонкарц.

"Будь ласка, продовжуйте уникати прибирання цього дуже важкого, мокрого снігу - і будьте обережні і уникайте перенапруження, якщо ви повинні прибирати сьогодні", - додав він.

Зазначається, що синоптики та урядовці б'ють на сполох щодо загрозливого для життя характеру цього снігопаду, який є історичним навіть для регіону Буффало, де сильні снігопади є нормою (протягом зими).

Очікується, що потужні снігопади триватимуть протягом вихідних з невеликими періодами послаблення.

Території на північний схід від озера Онтаріо - від центрального округу Джефферсон до північного округу Льюїс - були засипані сильним снігом пізно ввечері в п'ятницю, коли швидкість снігопаду досягала 3 дюймів за годину, за даними метеорологічної служби в Буффало. Місця між Уотертауном і Гаррісвіллем також спостерігалися складні погодні умови.

Надзвичайний стан залишається в силі, Ден Ніверт-молодший, комісар з питань внутрішньої безпеки округу Ері, сказав, що не очікує, що обмеження на поїздки будуть зняті найближчим часом.

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