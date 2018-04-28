На Закарпатье направлено поручение по поиску пострадавших в Киеве ромов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодняшний день правоохранительные органы продолжают поиск лиц, причастных к нападению на лагерь представителей ромской национальности в городе Киеве, и пострадавших. Об этом в интервью УНН сообщил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
"Когда появилось видео (с нападением на ромов - ред.), полиция немедленно отреагировала - мы внесли уголовное производство в ЕРДР. У нас есть обращение общественных организаций, видео из сети Интернет, но пока нет обращения непосредственно от пострадавших - мы их ищем", - рассказал Крищенко.
Он добавил, что сейчас уже отправлено поручение в Закарпатскую область для проведения следственных действий и поиска пострадавших от нападения.
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"Традиционно почти все ромы, с которыми полиция по разным поводам общается, - из Закарпатья. Кстати, мы уже направили поручение о проведении следственных действий и правоохранители (Закарпатской области - ред.) отработают этот вопрос - получат заявления, свидетельства тех, кто был в то время в лагере в Киеве", - резюмировал Крищенко.
Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.
Правоохранители заявили, что в Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов, в ее состав войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники.