На Закарпатье направлено поручение по поиску пострадавших в Киеве ромов

"Когда появилось видео (с нападением на ромов - ред.), полиция немедленно отреагировала - мы внесли уголовное производство в ЕРДР. У нас есть обращение общественных организаций, видео из сети Интернет, но пока нет обращения непосредственно от пострадавших - мы их ищем", - рассказал Крищенко.

Он добавил, что сейчас уже отправлено поручение в Закарпатскую область для проведения следственных действий и поиска пострадавших от нападения.

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"Традиционно почти все ромы, с которыми полиция по разным поводам общается, - из Закарпатья. Кстати, мы уже направили поручение о проведении следственных действий и правоохранители (Закарпатской области - ред.) отработают этот вопрос - получат заявления, свидетельства тех, кто был в то время в лагере в Киеве", - резюмировал Крищенко.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.

Правоохранители заявили, что в Киеве создадут рабочую группу для защиты прав ромов, в ее состав войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники.