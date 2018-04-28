На Закарпаття направлено доручення щодо пошуку постраждалих у Києві ромів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На сьогоднішній день правоохоронні органи продовжують пошук осіб, причасних до нападу на табір представників ромської національності в місті Києві, та постраждалих. Про це в інтерв’ю УНН повідомив начальник ГУ Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
"Коли з’явилось відео (з нападом на ромів – ред.), поліція негайно відреагувала – ми внесли кримінальне провадження в ЄРДР. У нас є звернення громадських організацій, є відео з мережі Інтернет, але поки що немає звернення безпосередньо від постраждалих осіб - ми їх шукаємо", - розповів Крищенко.
Він додав, що наразі вже відправлене доручення в Закарпатську область для проведення слідчих дій і пошуку постраждалих від нападу.
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"Традиційно майже всі роми, з якими поліція з різних приводів спілкується, - із Закарпаття. До речі, ми вже направили доручення про проведення слідчих дій і правоохоронці (Закарпатської області - ред.) відпрацюють це питання – отримають заяви, свідчення від тих, хто був на той час у таборі в Києві", - резюмував Крищенко.
Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розгрому табору ромів на "Лисій горі" у Києві.
Правоохоронці заявили, що у Києві створять робочу групу для захисту прав ромів, до її складу увійдуть представники місцевої влади, поліцейські та правозахисники.